В Челябинске с организации взыскали 400 тыс. рублей в пользу семьи сотрудника, погибшего в командировке

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Работодатель выплатил родственникам погибшего в ДТП сотрудника 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина работал в компании водителем легкового автомобиля. Когда челябинец возвращался из командировки, он попал в ДТП на территории Курганской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В происшествии установили вину начальника транспортного участка организации. После вмешательства прокуратуры работодатель добровольно выплатил жене и дочери погибшего в общей сумме 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 14.06.2018 г.»