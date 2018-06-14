Челябинск
- 62.2511р. - 0.8653
- 73.5621р. - 0.5744
Разбор полетов
Персонально ваш
В Челябинске с организации взыскали 400 тыс. рублей в пользу семьи сотрудника, погибшего в командировке
14.06.2018 г. 13:37
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Работодатель выплатил родственникам погибшего в ДТП сотрудника 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Мужчина работал в компании водителем легкового автомобиля. Когда челябинец возвращался из командировки, он попал в ДТП на территории Курганской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В происшествии установили вину начальника транспортного участка организации. После вмешательства прокуратуры работодатель добровольно выплатил жене и дочери погибшего в общей сумме 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
Новости на эту тему
- 13.06.2018 г. В Аргаяшском районе четыре человека погибли в перевернувшейся иномарке
- 08.06.2018 г. В Челябинске автомобиль подлетел и едва не опрокинулся на открытом люке
- 08.06.2018 г. Пьяный 17-летний парень за рулем ВАЗа протаранил иномарку на встречной полосе
- 31.05.2018 г. Заксобрание Челябинской области согласовало кандидатуру Виталия Лопина на пост прокурора региона
- 29.05.2018 г. Автомобиль с двумя челябинцами сбил лося в Оренбургской области. Пассажир погиб, водитель впал в кому