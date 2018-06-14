В Челябинске за вредные выбросы оштрафовали «Завод театрального оборудования»

Фото с сайта astv.ru

ООО ПКП «Завод театрального оборудования» оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение экологического законодательства.

Как показала прокурорская проверка, предприятие работало без разрешения на выбросы в окружающую среду. Не были проведены инвентаризация и проектирование нормативов выбросов. Также предприятие не стояло на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «Завод театрального оборудования» оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Фото с сайта astv.ru





Все новости за 14.06.2018 г.»