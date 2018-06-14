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В городском саду имени А.С. Пушкина челябинцев будут угощать окрошкой
14.06.2018 г. 13:31
Фото с сайта novosti-shki.ru
Фестиваль русской окрошки пройдет в воскресенье, 17 июня, в горсаду имени Пушкина.
Организаторы праздника будут кормить горожан традиционным летним супом на кефире и квасе, мясными деликатесами, соусами, сладостями и выпечкой. Гостей гастрономического фестиваля также будут ждать концертная программа и тематические площадки. Челябинцы смогут поучаствовать в мастер-классах и выиграть призы в конкурсах.
Начало мероприятий в 12:00.
Фото с сайта novosti-shki.ru