В городском саду имени А.С. Пушкина челябинцев будут угощать окрошкой

Фото с сайта novosti-shki.ru

Фестиваль русской окрошки пройдет в воскресенье, 17 июня, в горсаду имени Пушкина.

Организаторы праздника будут кормить горожан традиционным летним супом на кефире и квасе, мясными деликатесами, соусами, сладостями и выпечкой. Гостей гастрономического фестиваля также будут ждать концертная программа и тематические площадки. Челябинцы смогут поучаствовать в мастер-классах и выиграть призы в конкурсах.

Начало мероприятий в 12:00.

Фото с сайта novosti-shki.ru





Все новости за 14.06.2018 г.»