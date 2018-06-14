- 62.2511р. - 0.8653
- 73.5621р. - 0.5744
Челябинск будет использовать опыт Китая при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС
14.06.2018 г. 12:05
Борис Дубровский во время визита в Китай обсудил с зарубежными коллегами вопросы организации крупнейших международных форумов.
Губернатор во время визита российской делегации в Китай на саммит ШОС провел несколько встреч, посвященных вопросам организации международных мероприятий. По словам главы региона, зарубежный опыт будет полезен при подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
В рамках визита Борис Дубровский обсудил с президентом организации China Railway Чжан Цзунъянем участие китайской компании в строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург. По итогам переговоров было принято решение составить протокол о совместной реализации проекта магистрали, отметил губернатор.
Фото с сайта kremlin.ru
- 13.06.2018 г. Челябинский аэропорт начал готовить площадку под строительство нового терминала
- 09.06.2018 г. Дома в президентском городке, который построят под Челябинском к саммиту ШОС, будут стоить от 10 до 20 млн рублей
- 09.06.2018 г. Борис Дубровский вместе с президентом Владимиром Путиным посетит Китай
- 08.06.2018 г. Президентский городок к саммиту ШОС решили построить напротив конноспортивного комплекса «Рифей»
- 05.06.2018 г. Помощник президента заявил, что Челябинск «рьяно взялся за подготовку» к саммиту ШОС