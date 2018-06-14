Челябинск будет использовать опыт Китая при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта kremlin.ru

Борис Дубровский во время визита в Китай обсудил с зарубежными коллегами вопросы организации крупнейших международных форумов.

Губернатор во время визита российской делегации в Китай на саммит ШОС провел несколько встреч, посвященных вопросам организации международных мероприятий. По словам главы региона, зарубежный опыт будет полезен при подготовке саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

В рамках визита Борис Дубровский обсудил с президентом организации China Railway Чжан Цзунъянем участие китайской компании в строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург. По итогам переговоров было принято решение составить протокол о совместной реализации проекта магистрали, отметил губернатор.

Фото с сайта kremlin.ru





Все новости за 14.06.2018 г.»