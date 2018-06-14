Жители Челябинска смогут высказаться о качестве дорожных работ в городе

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинские дорожники ждут от горожан конструктивной критики и предложений по своей работе.

Обращения местных жителей будут ежемесячно публиковать на сайте регионального миндортранса. Они появятся в специальной рубрике «Есть мнение».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дорожники ожидают активности от водителей, пешеходов и велосипедистов, а также от садоводов, врачей скорой помощи, учителей и родителей учеников. Свои обращения они могут направлять в миндортранс по электронной почте dorogi@mindortrans74.ru или писать в сообщество «Безопасные и качественные дороги» во «ВКонтакте».

Фото с сайта cheladmin.ru





Все новости за 14.06.2018 г.»