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Жители Челябинска смогут высказаться о качестве дорожных работ в городе
14.06.2018 г. 11:59
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинские дорожники ждут от горожан конструктивной критики и предложений по своей работе.
Обращения местных жителей будут ежемесячно публиковать на сайте регионального миндортранса. Они появятся в специальной рубрике «Есть мнение».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, дорожники ожидают активности от водителей, пешеходов и велосипедистов, а также от садоводов, врачей скорой помощи, учителей и родителей учеников. Свои обращения они могут направлять в миндортранс по электронной почте dorogi@mindortrans74.ru или писать в сообщество «Безопасные и качественные дороги» во «ВКонтакте».
Фото с сайта cheladmin.ru
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