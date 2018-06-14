- 62.2511р. - 0.8653
- 73.5621р. - 0.5744
Самый дешевый в Челябинске офис сдают в аренду за 2 тыс. 200 рублей в месяц
14.06.2018 г. 11:56
Аналитики высчитали стоимость и площадь самого дешевого в Челябинске офиса.
Самым дешевым офисом в городе стало рабочее место в деловом центре на Молодогвардейцев, 60в. По данным E1.RU, его стоимость составляет 2 тыс. 200 рублей в месяц. В объявлении говорится, что помещение площадью 25 квадратных метров сдают в совместное пользование. Предпочтение арендодатель отдает юристам и риелторам.
Самый маленький офис в городе сдают на улице Воровского, 26. Помещение площадью шесть квадратных метров находится в цоколе. Стоимость аренды составляет 5 тыс. рублей в месяц.
По подсчетам аналитиков, средняя цена аренды мини-офиса размером до 10 квадратных метров — 6 тыс. рублей. Самый дорогой объект в этой категории находится в ТК «Прииск». Там офис площадью девять квадратов сдают за 9 тыс. рублей.
- 06.06.2018 г. В Челябинске стоимость аренды жилья сравнялась с ценами на квартиры в Крыму и Сочи
- 15.05.2018 г. В Челябинской области сдают загородный дом почти за полмиллиона рублей в месяц
- 20.03.2018 г. Переломлен многолетний тренд. Цены на аренду жилья в Челябинске пошли в рост
- 01.02.2018 г. В Челябинске сдавать квартиру посуточно в 3,5 раза выгоднее, чем на долгий срок
- 13.12.2017 г. В центре Челябинска на 15% выросла стоимость аренды квартир