Самый дешевый в Челябинске офис сдают в аренду за 2 тыс. 200 рублей в месяц

Аналитики высчитали стоимость и площадь самого дешевого в Челябинске офиса.

Самым дешевым офисом в городе стало рабочее место в деловом центре на Молодогвардейцев, 60в. По данным E1.RU, его стоимость составляет 2 тыс. 200 рублей в месяц. В объявлении говорится, что помещение площадью 25 квадратных метров сдают в совместное пользование. Предпочтение арендодатель отдает юристам и риелторам.

Самый маленький офис в городе сдают на улице Воровского, 26. Помещение площадью шесть квадратных метров находится в цоколе. Стоимость аренды составляет 5 тыс. рублей в месяц.

По подсчетам аналитиков, средняя цена аренды мини-офиса размером до 10 квадратных метров — 6 тыс. рублей. Самый дорогой объект в этой категории находится в ТК «Прииск». Там офис площадью девять квадратов сдают за 9 тыс. рублей.





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