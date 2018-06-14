Около 60% челябинцев летний отпуск проведут дома или на даче

Фото с сайта votpusk.ru

Больше половины челябинцев не собираются выезжать за пределы области во время летнего отпуска.

Опрос провели специалисты филиала Президентской академии. Практически каждый третий челябинец во время летнего отпуска будет отдыхать дома. Такой ответ чаще давали мужчины и горожане со средним уровнем достатка. Около четверти респондентов заявили о намерении отдохнуть на даче или в саду. Так чаще остальных отвечают женщины и опрошенные в возрасте от 50 лет.

12% челябинцев собираются провести отпуск в другом российском городе. Еще 6% планируют отдохнуть в Краснодарском крае. Примерно столько же челябинцев собирается поехать в Крым. За границей проведет отпуск каждый десятый. Еще столько же участников исследования пока не определились с местом отдыха.

Фото с сайта votpusk.ru

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