В Челябинске тариф на вывоз мусора вырастет до 120 рублей

Фото с сайта vkirove.ru

Челябинцы будут больше платить за вывоз ТБО.

С 1 июля платежи будут начислять не с площади квартиры, а с количества проживающих людей. На данный момент тариф на вывоз ТБО составляет 1 рубль 87 копеек за квадратный метр. Сейчас в среднем челябинцы платят за уборку мусора от 80 до 90 рублей в месяц — это с семьи, которая живет в квартире. Директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов в программе «Личное мнение» на 31 канале заявил, что с введением новой системы тариф вырастет примерно на 20%.

«С учетом того, что будет полигон, эта сумма наверное будет еще больше процентов на 20», — прокомментировал Алексей Бубнов.

Таким образом, сумма, которую платит средняя челябинская семья за вывоз мусора, с учетом перехода на расчет с человека, может составить порядка 400-500 рублей в месяц.

С 1 июля не только вырастут тарифы, но и планируется еще одно масштабное изменение, связанное с твердыми бытовыми отходами, — начнется поэтапное закрытие челябинской городской свалки. Часть мусора начнут вывозить на полигон ТБО в Полетаево.

Фото с сайта vkirove.ru

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