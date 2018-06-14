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В трамваях и троллейбусах Челябинска стоимость проезда для владельцев транспортных карт снизилась до 20 рублей
14.06.2018 г. 09:07
Фото с сайта cheladmin.ru
В электротранспорте Челябинска снизили стоимость проезда для владельцев транспортных карт.
С четверга, 14 июня, челябинцы смогут ездить на трамваях и троллейбусах по 20 рублей, если пополнят транспортную карту на сумму более 700 рублей. Ранее ООО «Челябинский городской электрический транспорт» снизило цены для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными, до 20 рублей. Также уменьшилась стоимость билетов для пенсионеров, пользующихся социальной транспортной картой. Теперь она составляет десять рублей.
В управлении транспорта сообщили, что таким способом в трамваи и троллейбусы планируют привлечь пассажиров в летний период.
Фото с сайта cheladmin.ru
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