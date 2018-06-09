Топ-5 новостей Челябинска

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий со 2 по 9 июня 2018 года.

1. На прямой линии с Путиным юмористка из Челябинска задала вопрос не про экологию, а про блогеров

В четверг, 7 июня, состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Бывшая участница КВН Наталья Краснова спросила главу государства об официальном статусе профессии блогера.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Наташа Краснова, я из Челябинска, мне 38 лет, я взрослый и адекватный, казалось бы, человек. Я кандидат наук, но сейчас работаю блогером. На данный момент в России это не профессия, «не счетово». Когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией?



— Вот вы сказали, вы уже взрослый человек, вам 38 лет, хотя вы, конечно, выглядите гораздо моложе, честно говоря, даже неожиданно, что вам 38 лет. Но вы сказали, что это должно стать когда-то профессией. Но мы же знаем, за счет чего живут блогеры. В том числе за счет рекламных денег, правда? И это у вас, судя по всему, хорошо получается. Так что признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов, видимо, приличных, если вы этим занимаетесь. Поэтому, если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве с точки зрения социального обеспечения на будущее, наверное, об этом тоже можно поговорить.

Владимир Путин добавил, что Наталья Краснова права. «Если блогер — это постоянная работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом», — отметил президент.

Видео: Россия 24 / youtube.com

Всего в ходе прямой линии россияне задали президенту 79 вопросов. Спросили про рост цен на бензин, после чего Путин возложил ответственность за удорожание топлива на правительство. Также он ответил на вопросы про борьбу с онкологическими заболеваниями, про блокировку социальных сетей и мессенджеров, про возможность появления в России «своей» криптовалюты.

В ходе прямой линии президент попросил снизить ипотечную ставку для многодетной семьи, а в ответ на вопрос о повышении пенсионного возраста заявил, что рост доходов пенсионеров — одна из главных задач для правительства.

Фото с сайта kremlin.ru

Моряки спросили Владимира Путина про «непотопляемого» Виталия Мутко. Они предложили рисовать портреты зампреда правительства на кораблях, чтобы они не тонули. Президент ответил, что они и так непотопляемые.

На прямую линию обратился инженер-авиастроитель из Комсомольска-на-Амуре, который не мог найти работу по специальности. После этого глава Хабаровского края пообещал помочь мужчине с трудоустройством.

Фото с сайта kremlin.ru

Но одним из последних был вопрос о преемнике. «Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ», — сказал Владимир Путин.

В этом году прямая линия проходила в новом формате — в студии не было гостей, которые могли задать вопросы. Но зато всем губернаторам рекомендовали не только смотреть общение президента с народом, но и быть на связи на случай, если Путину понадобится поговорить с главами регионов.

2. В ожоговом центре скончался 4-летний ребенок, пострадавший на пожаре в Копейске

Мальчика привезли в челябинский ожоговый центр после пожара в копейской квартире. Возгорание произошло утром в пятницу, 8 июня. Вспыхнули вещи в детской комнате. Пострадала многодетная семья, в которой воспитывались трое сыновей. До приезда пожарных родители эвакуировали двоих из них — годовалого и двухлетнего. Третьего, самого старшего, из квартиры уже вынесли пожарные.

Фото с сайта 23.mchs.gov.ru

Двоих детей привезли в челябинский ожоговый центр. 4-летнего мальчика спасти не удалось. Двухгодовалый ребенок находится в очень тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие — родители и их младший сын — находятся в больнице Копейска.

3. В Челябинске за 750 млн рублей построят два новых подземных перехода

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся два новых подземных перехода на улице Кирова. Пешеходов спустят под землю на пересечениях улицы Кирова с улицами Труда и Братьев Кашириных. Совокупная стоимость двух проектов оценивается в 750 млн рублей. Как заявил начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин, это повысит пропускную способность дорог и безопасность пешеходов.

Фото с сайта rcmm.ru

В то же время эксперты полагают, что эти объекты можно построить и за меньшие деньги. Активисты движения «Челябинский урбанист» считают, что подземные переходы — это не только пустая трата денег, но и неуважение к городу и его жителям.

4. Челябинские врачи сделали пациенту операцию на сердце с помощью прокола на руке

Кардиохирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели уникальную операцию. Доктора восстановили работу сердечного клапана через прокол вены на руке под местной анастезией, сообщили в пресс-службе центра.

Фото с сайта pravmin74.ru

В классическом варианте 57-летнему пациенту из Хабаровска пришлось бы вскрывать грудную клетку и на несколько часов останавливать сердце. В Челябинске же хирурги через прокол, по артерии, подвели специальную трубку к клапану. Ее вставили в свищ, который и был причиной операции. Из трубки медики вывели заглушку с двумя дисками. Их края плотно закрыли свищ.

Подобные процедуры считаются очень редкими в мире. В Челябинском кардиоцентре за три года провели уже больше 30 таких операций.

5. Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов завоевал Кубок Стэнли

Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов завоевал высшую награду НХЛ в составе клуба Washington Capitals.

Поздравительную телеграмму в адрес хоккеиста направил губернатор Борис Дубровский.

«Испытываю гордость за весь наш южноуральский хоккей и особенно рад, что Жене — человеку, который помнит свои корни и искренне любит Челябинск, — удалось осуществить свою давнюю мечту и завоевать Кубок Стэнли, став при этом лучшим бомбардиром плей-офф», — отметил губернатор.

Фото с сайта www.nhl.com

Евгений Кузнецов с 2009 года играл за «Трактор», дважды в составе сборной России одерживал победу на чемпионате мира. В 2014 году его взяли в состав клуба НХЛ Washington Capitals. В 2018 году команда завоевала Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финала плей-офф НХЛ клуб Vegas Golden Nights со счетом 4:3.

Все новости за 09.06.2018 г.»