Врачи в Челябинске будут удалять опухоли мозга через нос

Фото с сайта cheladmin.ru

Нейрохирургов челябинской областной больницы научили делать малоинвазивные операции по удалению опухолей мозга.



Под руководством всемирно известного нейрохирурга из Санкт-Петербурга Владислава Черебилло челябинские врачи провели уже пять таких вмешательств. Суть операции состоит в том, что с помощью эндоскопа хирург удаляет опухоль через нос. Если позволяют размеры — то целиком, если размер превышает 6 см, то с помощью интегратора новообразование превращают в суспензию и удаляют посредством отсоса.

Эта технология позволяет избежать сложных энергозатратных и травматичных операций и долгого восстановительного периода. После эндоскопического удаления опухоли пациента через два дня выписывают из больницы, а на третьи сутки он уже может вести привычный образ жизни, сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Фото с сайта cheladmin.ru





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