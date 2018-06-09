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Дома в президентском городке, который построят под Челябинском к саммиту ШОС, будут стоить от 10 до 20 млн рублей
09.06.2018 г. 14:52
Эксперт рассказал о стоимости жилья, в котором будут жить главы государств во время саммита ШОС в Челябинске.
Председатель совета директоров группы предприятий «Компаньон» Арсен Унанян напомнил, что в Челябинской области, в том числе рядом со столицей региона, не хватает качественного малоэтажного жилья. И это станет одной из причин хорошего спроса на объекты, которые возведут для глав государств напротив конноспортивного комплекса «Рифей».
«Дома, которые будут построены у «Рифея», в зависимости от проектов, будут стоить от 10 до 20 млн рублей, и на все будет спрос. Хорошее место, перспективное, экологическое направление, есть инфраструктура. В Казани аналогичный поселок президентский был продан по закрытой подписке, даже рекламу не давали», — сказал Арсен Унанян.
Дома для глав государств будут строить в поселке «Терема», сообщил ранее гендиректор компании «АРК Девелопмент» Андрей Курбацких. Предполагается, что президенты будут жить в восьми коттеджах. Для других гостей в «Теремах» возведут 50 индивидуальных домов, 40 таунхаусов и три малоквартирных дома.
Фото с сайта kremlin.ru
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