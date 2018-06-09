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В Ашинском районе депутата лишили полномочий за то, что он не предоставил сведения о доходах
09.06.2018 г. 14:40
Депутата Кропачевского городского поселения лишили полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства.
Надзорное ведомство выявило, что народный избранник не предоставил в срок до 30 апреля сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2017 год. Прокурор Аши внес представление председателю Совета депутатов Кропачево с требованием досрочно прекратить полномочия нарушителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, недобросовестный депутат сдал свой мандат.
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