В Ашинском районе депутата лишили полномочий за то, что он не предоставил сведения о доходах

Депутата Кропачевского городского поселения лишили полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства.

Надзорное ведомство выявило, что народный избранник не предоставил в срок до 30 апреля сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах за 2017 год. Прокурор Аши внес представление председателю Совета депутатов Кропачево с требованием досрочно прекратить полномочия нарушителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, недобросовестный депутат сдал свой мандат.

Все новости за 09.06.2018 г.»