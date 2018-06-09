Более трети челябинцев хотят поменять название праздника «День России»

Фото с сайта cheladmin.ru

Социологи спросили челябинцев, нравится ли им название праздника, который отмечают 12 июня.

Исследование провели сотрудники челябинского филиала Президентской академии. По данным опроса, почти 48% респондентов называют 12 июня Днем России. Это официальное название праздника. Чуть более трети опрошенных предпочитают называть дату неформально — «День независимости России». Менее 4% респондентов высказались за вариант «День принятия декларации о государственном суверенитете России». Именно так назывался праздник с 1990 по 2002 год. Еще 10% опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечают исследователи, со временем все больше людей считают, что 12 июня — это настоящий праздник, а не просто дополнительный выходной день.

Фото с сайта cheladmin.ru

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