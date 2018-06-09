В Челябинске началась реконструкция люков ливневой канализации

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Активисты челябинского отделения ОНФ добились выравнивания люков ливневки и крышек колодцев на дорогах города.

В рамках проекта «Карта убитых дорог» общественники выявили в регионе 675 ненормативных объектов. Четверть уже отремонтировали. Как отметил эксперт проекта Олег Гудимов, в Челябинске остро стоит проблема разрушения дорожного покрытия вокруг люков и колодцев.

Ранее зачастую не было понятно, какая организация отвечала за тот или иной объект. Однако, по словам Олега Гудимова, общественники в 2017 году добились выравнивания люков в Центральном и Ленинском районах. «Мы видим, что работа продолжается и в этом году», — резюмировал он.

Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Все новости за 09.06.2018 г.»