Эксперт: если пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин станет мэром Миасса, его «сожрут»

Фото с сайта gubernator74.ru

Политолог Алексей Ширинкин в эфире «Челябинского эха» прокомментировал ситуацию в самом политически неспокойном городе Южного Урала.

В эфире программы «Персонально ваш» в пятницу, 8 июня, Алексей Ширинкин заявил, что решение выдвинуть Дмитрия Федечкина кандидатом в мэры Миасса — компромиссное. Однако он может стать жертвой борьбы существующих в городе кланов и элит, считает эксперт.



«Мы имеем дело с неким политическим экспериментом. Что делать с Миассом? На мой взгляд, есть три решения. Первое — это ослабить вожжи и сказать: «Ребята, давайте возвратим в Миассе выборность мэра. Выберите себе мэра и потом сами». Но это решение идет абсолютным контрверсом ко всей политике Российской Федерации. Второй вариант — это, наоборот, назначить генерал-губернатора: мы берем чекиста какого-нибудь или прокурорского работника — силовика. Он туда с максимальными полномочиями заходит и начинает махать шашкой. А третий вариант – компромиссный. Это то, что мы видим сейчас. На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится и точно также любого, хоть Лобко, хоть Дмитрия Федичкина — любого из них, конечно же, сожрут», — отметил Алексей Ширинкин.

На пост мэра Миасса претендуют десять человек, в том числе пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин и руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. Заседание конкурсной комиссии состоится 6 июля.

Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков ушел в отставку в середине мая. Сейчас он находится под арестом. В отношении Васькова возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Фото с сайта gubernator74.ru

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