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В Челябинске двое детей выпрыгнули с балкона, спасаясь от пожара в квартире
09.06.2018 г. 11:18
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Двое мальчиков выпрыгнули с балкона при пожаре в квартире в Тракторозаводском районе.
Все случилось утром в субботу, 9 июня. В квартире на втором этаже жилого дома произошел пожар. В этот момент там находились двое мальчиков, 12 и шести лет. Их мать ушла в магазин. Они не смогли выйти через дверь. В итоге старший мальчик вытолкнул младшего в окно на балконе, а затем спрыгнул сам. В настоящее время их осматривают врачи.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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