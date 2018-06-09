В Челябинске двое детей выпрыгнули с балкона, спасаясь от пожара в квартире

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Двое мальчиков выпрыгнули с балкона при пожаре в квартире в Тракторозаводском районе.

Все случилось утром в субботу, 9 июня. В квартире на втором этаже жилого дома произошел пожар. В этот момент там находились двое мальчиков, 12 и шести лет. Их мать ушла в магазин. Они не смогли выйти через дверь. В итоге старший мальчик вытолкнул младшего в окно на балконе, а затем спрыгнул сам. В настоящее время их осматривают врачи.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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