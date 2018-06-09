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В ожоговом центре скончался 4-летний ребенок, пострадавший на пожаре в Копейске
09.06.2018 г. 11:14
Фото с сайта 23.mchs.gov.ru
Мальчик, которого после пожара в Копейске привезли в ожоговый центр вместе с братом, умер.
В челябинский ожоговый центр ребенка привезли вместе с братом. Остальные пострадавшие — родители и их младший сын — находятся в больнице Копейска.
Возгорание произошло утром в пятницу, 8 июня. В одной из квартир по улице Кирова в Копейске вспыхнули вещи в детской комнате. Пострадала многодетная семья, в которой воспитывались трое сыновей. До приезда пожарных родители эвакуировали двоих из них — годовалого и двухлетнего. Третьего, самого старшего, из квартиры уже вынесли пожарные.
Двухгодовалый ребенок находится в очень тяжелом состоянии.
Фото с сайта 23.mchs.gov.ru