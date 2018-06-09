Борис Дубровский вместе с президентом Владимиром Путиным посетит Китай

Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Челябинской области примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.

Российская делегация, в состав которой входит Борис Дубровский, будет работать в Китае 9 и 10 июня. Возглавляет ее президент Владимир Путин.

На заседании обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества и приоритетные направления ее дальнейшего развития. В частности, будут обсуждаться детали подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в Челябинске в 2020 году.

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 09.06.2018 г.»