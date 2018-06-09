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Борис Дубровский вместе с президентом Владимиром Путиным посетит Китай
09.06.2018 г. 10:07
Фото с сайта kremlin.ru
Губернатор Челябинской области примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в Циндао.
Российская делегация, в состав которой входит Борис Дубровский, будет работать в Китае 9 и 10 июня. Возглавляет ее президент Владимир Путин.
На заседании обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества и приоритетные направления ее дальнейшего развития. В частности, будут обсуждаться детали подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в Челябинске в 2020 году.
Фото с сайта kremlin.ru
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