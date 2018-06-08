Курортник из Челябинска угрожал взорвать пассажирский самолет в аэропорту Анапы

Фото с сайта www.aeroport-anapa.ru

В Анапе возбудили уголовное дело на телефонного террориста из Челябинска.

31-летний мужчина находился в Анапе на отдыхе. Во вторник, 5 июня, он позвонил в местный аэропорт и сообщил, что собирается взорвать самолет, который находился на взлетно-посадочной полосе.

Полицейским мужчина рассказал, что звонил из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Телефонному террористу грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Фото с сайта www.aeroport-anapa.ru





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