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В челябинском зоопарке для «читающих» шимпанзе объявили сбор газет
08.06.2018 г. 16:36
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
Сотрудники челябинского зоопарка собирают печатную продукцию для обезьян.
Они отмечают, что семья из трех шимпанзе очень любит листать глянцевые журналы и читать газеты. Другим питомцам зверинца обезьяны делают из них настилы. Сотрудники челябинского зоопарка отметили, что им остро не хватает подобной печатной продукции. В своем сообществе во «ВКонтакте» они объявили масштабный сбор газет и журналов.
Горожан просят приносить печатную периодику на кассу зоопарка и оставлять ее в ящике «Игрушки для зверушки».
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
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