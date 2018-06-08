В челябинском зоопарке для «читающих» шимпанзе объявили сбор газет

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

Сотрудники челябинского зоопарка собирают печатную продукцию для обезьян.

Они отмечают, что семья из трех шимпанзе очень любит листать глянцевые журналы и читать газеты. Другим питомцам зверинца обезьяны делают из них настилы. Сотрудники челябинского зоопарка отметили, что им остро не хватает подобной печатной продукции. В своем сообществе во «ВКонтакте» они объявили масштабный сбор газет и журналов.

Горожан просят приносить печатную периодику на кассу зоопарка и оставлять ее в ящике «Игрушки для зверушки».

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

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