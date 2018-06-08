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В Челябинске до конца июня будет затруднено движение по Свердловскому проспекту
08.06.2018 г. 15:47
Фото с сайта cheladmin.ru
Движение по Свердловскому проспекту ограничат из-за дорожных работ.
Ремонт будет идти на большей части проспекта — от улицы Воровского до Комсомольского проспекта — и далее по Свердловскому тракту до границы города.
Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Работы начнутся в субботу, 9 июня, и продлятся более двух недель — до 26 июня.
Фото с сайта cheladmin.ru
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