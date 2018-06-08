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Блогер из Челябинска Наталья Краснова согласилась, что задала Путину глупый вопрос
08.06.2018 г. 15:37
Наталья Краснова прокомментировала вопрос, который задала Путину.
На своей странице в Instagram она призналась, что вопрос про профессию блогера «глупый, ерундовый и неглубокий». Бывшая участница КВН и кандидат наук заявила, что у нее «не стояла задача блеснуть интеллектом». Целью своего обращения к президенту она назвала установление диалога между правительством и блогерами, что, по ее словам, удалось.
«Теперь каждый мой комментарий на тему экологии родного города, жестокого отношения к животным или социальной незащищенности граждан будет рассмотрен правительством с повышенным вниманием», — написала Наталья Краснова.
В четверг, 7 июня, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным она задала вопрос о том, станет ли блогинг полноценной профессией. Это возмутило некоторых челябинцев. Они считают, что в регионе большое количество других проблем, о которых стоило бы напомнить президенту.
Скриншот с сайта youtube.com / Россия 24
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