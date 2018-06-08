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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в школьников возле гимназии №63
08.06.2018 г. 15:16
Полиция задержала мужчину, который стрелял по детям на улице 3-го Интернационала.
Инцидент произошел в пятницу, 8 июня, возле гимназии №63. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, которые находились рядом со школой.
По предварительным данным, дети бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу. Медики констатировали у школьников касательные раны. Госпитализация не потребовалась, сообщила в эфире «Челябинского эха» уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.
«Здесь самое хорошее то, что дети не пострадали. Мы связались и с родителями, и с полицией. От госпитализации отказались, потому что повреждения небольшие — царапины», — прокомментировала Ирина Буторина.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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