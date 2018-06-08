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В Челябинской области через границу пытались провезти 20 тонн арбузов под видом капусты
08.06.2018 г. 15:12
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
Россельхознадзор не дал переправить контрабандой через границу животных и агропродукцию.
6 и 7 июня через пункт пропуска «Бугристое» в Троицке пытались перевезти 11 кроликов, четырех шиншилл и трех голубей. На животных не имелось документов, которые подтвердили бы их здоровье и безопасность для окружающей среды. Тогда же из Казахстана без фитосанитарного сертификата на территорию России пытались ввезти 20 тонн арбузов. При проверке выяснилось, что у перевозчика был сертификат на капусту.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, все машины отправили с границы назад, а перевозчиков оштрафовали.
Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области
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