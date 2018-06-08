В Челябинской области через границу пытались провезти 20 тонн арбузов под видом капусты

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

Россельхознадзор не дал переправить контрабандой через границу животных и агропродукцию.

6 и 7 июня через пункт пропуска «Бугристое» в Троицке пытались перевезти 11 кроликов, четырех шиншилл и трех голубей. На животных не имелось документов, которые подтвердили бы их здоровье и безопасность для окружающей среды. Тогда же из Казахстана без фитосанитарного сертификата на территорию России пытались ввезти 20 тонн арбузов. При проверке выяснилось, что у перевозчика был сертификат на капусту.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, все машины отправили с границы назад, а перевозчиков оштрафовали.

Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области

Все новости за 08.06.2018 г.»