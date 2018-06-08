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В Челябинске мужчина открыл стрельбу по детям возле гимназии №63
08.06.2018 г. 14:08
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
Полиция разбирается в инциденте с применением оружия на улице 3-го Интернационала.
Все случилось днем в пятницу, 8 июня, возле гимназии №63. Очевидцы сообщают, что мужчина стрелял из окна дома, находящегося напротив учебного заведения. По одним данным, он целился в двух мальчиков, которые гуляли по крышам гаражей. По другим — в окна школы.
Один из детей — 12-летний школьник — получил ранения. Полиция, по данным СМИ, задержала стрелка.
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
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