В Челябинске мужчина открыл стрельбу по детям возле гимназии №63

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

Полиция разбирается в инциденте с применением оружия на улице 3-го Интернационала.



Все случилось днем в пятницу, 8 июня, возле гимназии №63. Очевидцы сообщают, что мужчина стрелял из окна дома, находящегося напротив учебного заведения. По одним данным, он целился в двух мальчиков, которые гуляли по крышам гаражей. По другим — в окна школы.

Один из детей — 12-летний школьник — получил ранения. Полиция, по данным СМИ, задержала стрелка.

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

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