Челябинские таможенники незаконно изъяли у предпринимателя товар на 1 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону предпринимателя, у которого таможенники изъяли якобы «санкционный» товар.

В августе 2017 года в студию спортивного питания «Олимп» нагрянули сотрудники челябинской таможни. Они изъяли почти 700 кг товара на сумму более 1 млн рублей. По их словам, это было специализированное питание для спортсменов, которое попадает под санкции.

Предприниматель обратилась в суд. Там вскрылись многочисленные нарушения в действиях таможенников. Они незаконно устроили осмотр магазина, его опечатывание и изъятие товара. Также таможенники не озаботились сохранностью конфискованного спортивного питания, в результате чего его попортили грызуны.

Арбитражный суд оштрафовал челябинскую таможню и обязал вернуть предпринимателю товар и возместить ущерб.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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