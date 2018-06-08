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Челябинские таможенники незаконно изъяли у предпринимателя товар на 1 млн рублей
08.06.2018 г. 14:05
Арбитражный суд Челябинской области встал на сторону предпринимателя, у которого таможенники изъяли якобы «санкционный» товар.
В августе 2017 года в студию спортивного питания «Олимп» нагрянули сотрудники челябинской таможни. Они изъяли почти 700 кг товара на сумму более 1 млн рублей. По их словам, это было специализированное питание для спортсменов, которое попадает под санкции.
Предприниматель обратилась в суд. Там вскрылись многочисленные нарушения в действиях таможенников. Они незаконно устроили осмотр магазина, его опечатывание и изъятие товара. Также таможенники не озаботились сохранностью конфискованного спортивного питания, в результате чего его попортили грызуны.
Арбитражный суд оштрафовал челябинскую таможню и обязал вернуть предпринимателю товар и возместить ущерб.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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