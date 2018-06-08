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В Челябинске автомобиль подлетел и едва не опрокинулся на открытом люке
08.06.2018 г. 14:00
В Челябинске в районе сквера перед ЮУрГУ водитель не заметил на дороге открытый люк и буквально взлетел в воздух.
Все случилось около 14:00 в четверг, 7 июня, на улице Сони Кривой. Автомобиль Volkswagen Golf двигался в сторону центра. Его водитель не заметил открытый канализационный люк на дороге.
Дорожный инцидент снял на видео проезжавший по встречной полосе автомобилист. На кадрах, размещенных в YouTube, видно, как машина резко подлетела вверх и едва не перевернулась. Однако автолюбителю удалось вырулить и продолжить движение. В результате происшествия никто не пострадал.
Видео: Сергей Костин / youtube.com
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