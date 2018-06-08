Челябинский аэропорт начал готовить площадку под строительство нового терминала

Фото с сайта vk.com/cekport

Гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Юрий Коньков сообщил, что первый камень нового здания аэровокзала будет заложен в ближайшее время.

На совещании у губернатора члены рабочей группы по подготовке к саммиту ШОС отчитались о том, что уже сделано, и рассказали о планах. Юрий Коньков напомнил, что несколько дней назад был подписан договор генподряда с ООО «Лимакмаращстрой». На счету у компании несколько крупных объектов, построенных в России и Европе.

«Уже начата подготовка строительной площадки, в ближайшее время мы заложим первый камень в строительство аэровокзала», — доложил Юрий Коньков.

В течение лета аэропорт выберет подрядчика и для реконструкции аэродрома. Работы на этом объекте будут идти параллельно со строительством терминала.

Директор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что сейчас завершается переключение магистральной городской канализации, заканчивается отсыпка земельного участка под строительство конгресс-холла. «Ничего подобного по масштабу переноса инженерных коммуникаций ранее не проводилось», — отметил Передерий.

По его словам, искусственный остров из скального грунта на реке Миасс планируют сдать в июне.

Фото с сайта vk.com/cekport

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