На ж/д переезде в Челябинске ходили роботы-трансформеры

Фото с сайта yuzd.rzd.ru

Челябинские железнодорожники напомнили водителям о безопасности на переездах.

Мероприятие «Жизнь не игрушка!» состоялось в четверг, 7 июня, на переезде в Чурилово. Его ежедневно пересекают почти 5 тыс. автомобилей. Сотрудники ЮУЖД и ГИБДД раздали водителям памятки с правилами поведения на железнодорожных переездах. А роботы-трансформеры с плакатами призывали автолюбителей быть предельно внимательными и не создавать опасных ситуаций.

С начала 2018 года на Южно-Уральской железной дороге произошло пять столкновений автомобилей с поездами, в одном из которых погиб водитель, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Фото с сайта yuzd.rzd.ru

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