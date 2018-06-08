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На ж/д переезде в Челябинске ходили роботы-трансформеры
08.06.2018 г. 13:31
Фото с сайта yuzd.rzd.ru
Челябинские железнодорожники напомнили водителям о безопасности на переездах.
Мероприятие «Жизнь не игрушка!» состоялось в четверг, 7 июня, на переезде в Чурилово. Его ежедневно пересекают почти 5 тыс. автомобилей. Сотрудники ЮУЖД и ГИБДД раздали водителям памятки с правилами поведения на железнодорожных переездах. А роботы-трансформеры с плакатами призывали автолюбителей быть предельно внимательными и не создавать опасных ситуаций.
С начала 2018 года на Южно-Уральской железной дороге произошло пять столкновений автомобилей с поездами, в одном из которых погиб водитель, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Фото с сайта yuzd.rzd.ru
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