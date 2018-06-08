Пьяный 17-летний парень за рулем ВАЗа протаранил иномарку на встречной полосе

Фото с сайта chelspasatel.ru

В четверг, 7 июня, в миасском поселке пьяный подросток устроил аварию с пострадавшими.



В вечернее время спасатели выехали на вызов в поселок Новотагилка. Там ВАЗ-2109 столкнулся с Nissan Note. За рулем отечественной легковушки находился парень 2001 года рождения. Он был в нетрезвом состоянии. В результате аварии получил перелом бедра левой ноги со смещением.

В иномарке ехали молодые супруги. Девушка пострадала, ее забрали медики, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Фото с сайта chelspasatel.ru





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