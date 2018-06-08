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Владельца «Речелстроя» Андрея Пязока выпустят из СИЗО под залог в 4 млн рублей
08.06.2018 г. 12:44
Инициативная группа «Чурилово Lake City» сообщила, что из-под ареста Пязока могут освободить 9 июня.
На заседании суда, которое состоялось в пятницу, 8 июня, стало известно, что владелец «Речелстроя» внес на спецсчет компании 2 млн рублей на достройку домов, признал вину, заключил досудебное соглашение о содействии в расследовании. «По соглашению он обязуется положить на спецсчет еще 25 млн на строительство», — написали дольщики во «ВКонтакте».
Суд решил выпустить Андрея Пязока под залог в 4 млн рублей. Деньги бизнесмен должен перечислить до 13:00 субботы. Если этого не произойдет, он останется под стражей до 11 июля, сообщили дольщики.
Андрея Пязока обвиняют в хищении денег дольщиков, из-за которого недостроенными оказались несколько многоэтажек в микрорайоне «Чурилово Lake City».
Фото с сайта vk.com/iglakecity
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