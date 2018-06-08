На опасной развязке на трассе Челябинск — Троицк установят фонари

Фото с сайта elektroas.ru

На участке перед въездом в Новосинеглазово сделают освещение.

Речь идет об отрезке дороги с поворотом на улицу Челябинскую. Реконструкцию транспортного узла начали еще в 2012 году. За это время там уложили новый асфальт, обустроили ливневки, установили бордюры и дорожные знаки.

«В этом году реализуется заключительный этап данного проекта — обустройство сетей наружного освещения. Оно включит в себя установку 14 железобетонных опор», — цитирует 74.ru начальника отдела по связям с общественностью управления дорожных работ Нину Леонтьеву.

Через развязку проезжают жители поселка Новосинеглазово и ближайших деревень, относящихся к Сосновскому району, а также садоводы СНТ «Прогресс» и «Нефтяник». Поскольку участок связывает Троицкий и Уфимские тракты, по нему проходит много большегрузов, напоминает издание.

Фото с сайта elektroas.ru

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