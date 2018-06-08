Жителям Екатеринбурга посоветовали на время ЧМ по футболу сбежать в Челябинск

Фото с сайта cheladmin.ru

Екатеринбургский портал e1.ru опубликовал инструкцию для тех, кто не интересуется футболом и не хочет терпеть неудобства, связанные с проведением мундиаля.

Первый вариант для желающих уехать на время турнира — Уфа. «В Уфе есть что посмотреть. Одна из самых популярных достопримечательностей города — мечеть «Ляля-Тюльпан», которую прозвали так из-за красных бутонов, украшающих минареты», — пишут авторы материала.

Далее в списке идут Тобольск и Пермь. Челябинск стал четвертым городом, куда советуют ехать тем, кто против футбольного лета.



«В столице Южного Урала есть аналог екатеринбургской улицы Вайнера — улица Кирова, или Кировка, местный Арбат. Здесь так же, как и у нас, разбиты цветники, стоят лавочки и необычные скульптуры. <…> Еще одно городское пространство для прогулок — Алое поле с небольшой, но симпатичной церковью Александра Невского. По соседству находится странный памятник Ленину — бюст вождя высится на втором этаже мавзолея с лесенками и стелами», — описывают авторы рекомендаций достопримечательности Челябинска.



Они также напомнили, что в городе есть театр «Манекен», который является изюминкой челябинского культурного ландшафта. Находящиеся рядом с Екатеринбургом города стали не единственными вариантами для тех, кто желает сбежать. Издание включило в список также Турцию, Абхазию, Таиланд и даже Кубу.

Фото с сайта cheladmin.ru

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