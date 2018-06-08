У властей появился план, который позволяет «однозначно достроить все объекты» компании «Речелстрой»

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал прямую линию Владимира Путина.

Глава региона отметил, что Южный Урал в последние годы обеспечил рост показателей, о которых говорил президент. «У нас выросла и продолжает расти экономика. В том числе внешнеторговый оборот Челябинской области за минувший год увеличился на одну треть, достигнув 7,7 млрд рублей, причем торговое сальдо складывается в пользу нашего региона», — сказал Борис Дубровский.



Он напомнил, что Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня большое внимание уделил здравоохранению. Челябинская область, со слов губернатора, опять оказалась в тренде, в частности, по борьбе с онкологией.

«В ноябре 2017 года начало работу новое здание поликлиники Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины на 500 посещений в смену. Ранее был организован и оснащен современным оборудованием окружной онкологический центр», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте губернатора.

Там же сказано, что в 2018 году началось проектирование и строительство протонного центра на базе онкодиспансера. Планируется использовать отечественный протонный генератор для построения замкнутой цепочки высокотехнологичной медпомощи.

Борис Дубровский отметил, что ряд проблем, которые затрагивались применительно к другим регионам, актуальны и для Южного Урала. Например, вопрос обеспечения земельными участками многодетных семей. Губернатор напомнил, что из-за отсутствия подходящих наделов в Челябинской области планируется ввести для таких семей денежные компенсации.

Губернатор в комментарии, как и президент во время прямой линии, остановился на проблеме дольщиков. В частности, он напомнил о ситуации с компанией «Речелстрой», по которой до сих пор не было ясности с достройкой большинства домов. Ранее сообщалось, что проблемы решены только по трем объектам. «Новым инвестором, обязательства по первой очереди выполнены, есть план по остальным домам, который позволяет однозначно достроить все объекты», — заявил Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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