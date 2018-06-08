Пять человек, в том числе трое детей, пострадали на пожаре в Копейске

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В пятницу, 8 июня, в квартире одного из домов Копейска произошел пожар.

Все случилось рано утром в квартире на втором этаже. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горят вещи в детской комнате на площади 8 кв. м.

Как выяснилось, в квартире проживают двое взрослых, мать и отец, а также трое детей, которым один, два и четыре года.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, годовалого и двухлетнего мальчиков из квартиры эвакуировали родители до прибытия пожарных. Третьего ребенка спасли сотрудники МЧС. Вся семья при пожаре пострадала. Родителей с детьми доставили в ГКБ№1 Копейска. Взрослые и младший ребенок отравились угарным газом. Старшие мальчики получили ожоги.

Причина пожара устанавливается.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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