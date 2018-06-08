Персонально ваш. Политолог Алексей Ширинкин

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Гость программы «Персонально ваш» в пятничном эфире «Челябинского эха» — политолог Алексей Ширинкин. Обсуждаем сказанное в ходе прямой линии президента с россиянами, оцениваем обстановку в регионе, делаем прогнозы на ближайшее будущее.

Присоединяйтесь к разговору в пятницу, 8 июня, в 18:05. Будут трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

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