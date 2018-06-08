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Персонально ваш
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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Персонально ваш. Политолог Алексей Ширинкин
08.06.2018 г. 09:36
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Гость программы «Персонально ваш» в пятничном эфире «Челябинского эха» — политолог Алексей Ширинкин. Обсуждаем сказанное в ходе прямой линии президента с россиянами, оцениваем обстановку в регионе, делаем прогнозы на ближайшее будущее.
Присоединяйтесь к разговору в пятницу, 8 июня, в 18:05. Будут трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
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