Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионах

Фото с сайта kremlin.ru

Как сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?

Обсуждаем эти и другие вопросы в пятницу, 8 июня, с уполномоченным по правам ребенка на Южном Урале Ириной Буториной в эфире «Челябинского эха» и «31 канала».

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 08.06.2018 г.»