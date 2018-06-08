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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионах
08.06.2018 г. 09:29
Фото с сайта kremlin.ru
Как сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?
Обсуждаем эти и другие вопросы в пятницу, 8 июня, с уполномоченным по правам ребенка на Южном Урале Ириной Буториной в эфире «Челябинского эха» и «31 канала».
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта kremlin.ru
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