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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Челябинское УФАС возбудило дело против дилера Lexus за антирекламу Mercedes
08.06.2018 г. 09:08
Фото с сайта indubnacity.ru
Антимонопольная служба хочет наказать продавца элитных иномарок за недобросовестную рекламу.
В марте 2018 года дилер марки Lexus в Магнитогорске разместил в интернете рекламу с фразой «Хотите купить Mercedes? — Выберите Lexus!». После этого в УФАС обратилось ООО «УралАвтоХаус M», которое продает машины немецкой марки. Такая реклама может создать впечатление, что автомобили Mercedes по каким-либо характеристикам уступают автомобилям Lexus, указала компания в заявлении.
Челябинское УФАС возбудило дело против ООО «РеМаг2», которое является дилером японской марки. Заседание комиссии состоится в августе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта indubnacity.ru
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