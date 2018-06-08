Челябинское УФАС возбудило дело против дилера Lexus за антирекламу Mercedes

Фото с сайта indubnacity.ru

Антимонопольная служба хочет наказать продавца элитных иномарок за недобросовестную рекламу.

В марте 2018 года дилер марки Lexus в Магнитогорске разместил в интернете рекламу с фразой «Хотите купить Mercedes? — Выберите Lexus!». После этого в УФАС обратилось ООО «УралАвтоХаус M», которое продает машины немецкой марки. Такая реклама может создать впечатление, что автомобили Mercedes по каким-либо характеристикам уступают автомобилям Lexus, указала компания в заявлении.

Челябинское УФАС возбудило дело против ООО «РеМаг2», которое является дилером японской марки. Заседание комиссии состоится в августе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта indubnacity.ru

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