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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Президентский городок к саммиту ШОС решили построить напротив конноспортивного комплекса «Рифей»
08.06.2018 г. 08:57
Фото с сайта kremlin.ru
В Челябинске озвучили основной вариант размещения президентского городка к саммитам ШОС и БРИКС.
Дома для глав государств будут строить в поселке «Терема», сообщил на встрече с предпринимателями гендиректор компании «АРК Девелопмент» Андрей Курбацких. Предполагается, что президенты будут жить в восьми коттеджах. Для других гостей в «Теремах» возведут 50 индивидуальных домов, 40 таунхаусов и три малоквартирных дома.
Объем инвестиций в строительство составит 700 млн рублей, а также 150 млн планируется потратить на инфраструктуру.
Фото с сайта kremlin.ru
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