Президентский городок к саммиту ШОС решили построить напротив конноспортивного комплекса «Рифей»

Фото с сайта kremlin.ru

В Челябинске озвучили основной вариант размещения президентского городка к саммитам ШОС и БРИКС.

Дома для глав государств будут строить в поселке «Терема», сообщил на встрече с предпринимателями гендиректор компании «АРК Девелопмент» Андрей Курбацких. Предполагается, что президенты будут жить в восьми коттеджах. Для других гостей в «Теремах» возведут 50 индивидуальных домов, 40 таунхаусов и три малоквартирных дома.

Объем инвестиций в строительство составит 700 млн рублей, а также 150 млн планируется потратить на инфраструктуру.

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 08.06.2018 г.»