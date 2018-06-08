Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов завоевал Кубок Стэнли

Фото с сайта www.nhl.com

Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов завоевал высшую награду НХЛ в составе клуба Washington Capitals.

Поздравительную телеграмму в адрес хоккеиста направил губернатор Борис Дубровский.

«Испытываю гордость за весь наш южноуральский хоккей и особенно рад, что Жене — человеку, который помнит свои корни и искренне любит Челябинск, — удалось осуществить свою давнюю мечту и завоевать Кубок Стэнли, став при этом лучшим бомбардиром плей-офф», — отметил губернатор.

Евгений Кузнецов с 2009 года играл за «Трактор», дважды в составе сборной России одерживал победу на чемпионате мира. В 2014 году его взяли в состав клуба НХЛ Washington Capitals. В 2018 году команда завоевала Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финала плей-офф НХЛ клуб Vegas Golden Nights со счетом 4:3.

Фото с сайта www.nhl.com

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