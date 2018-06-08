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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Проезд в челябинских трамваях и троллейбусах подешевел до 10 рублей
08.06.2018 г. 08:18
Фото с сайта cheladmin.ru
ООО «ЧелябГЭТ» снизило стоимость услуг по перевозке пассажиров.
Новой акцией транспортников могут воспользоваться пенсионеры. С пятницы, 8 июня, проезд для пенсионеров подешевел до 10 рублей. Скидкой могут воспользоваться те, у кого есть социальная транспортная карта.
Как отметили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», по сравнению с предыдущими годами, пожилые люди стали меньше пользоваться трамваями и троллейбусами. Транспортники снизили стоимость проезда, чтобы сохранить текущих пассажиров и увеличить приток новых.
Фото с сайта cheladmin.ru
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