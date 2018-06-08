Проезд в челябинских трамваях и троллейбусах подешевел до 10 рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

ООО «ЧелябГЭТ» снизило стоимость услуг по перевозке пассажиров.

Новой акцией транспортников могут воспользоваться пенсионеры. С пятницы, 8 июня, проезд для пенсионеров подешевел до 10 рублей. Скидкой могут воспользоваться те, у кого есть социальная транспортная карта.

Как отметили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», по сравнению с предыдущими годами, пожилые люди стали меньше пользоваться трамваями и троллейбусами. Транспортники снизили стоимость проезда, чтобы сохранить текущих пассажиров и увеличить приток новых.

Фото с сайта cheladmin.ru

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