После вопроса челябинки Путину бывший депутат заявил, что блогеров заставят платить налоги

Фото с сайта kremlin.ru

Экс-депутат свердловского Заксобрания Евгений Артюх отреагировал на вопрос Натальи Красновой президенту.

Бывшая участница КВН Наталья Краснова во время прямой линии спросила Владимира Путина, станет ли блогинг полноценной профессией. Президент напомнил ей, что она, по сути, живет на доходы от рекламы.

Евгений Артюх считает, что своим вопросом она фактически подставила своих «коллег». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его мнению, государство после такого вопроса действительно задумается о том, чтобы доходы блогеров учитывались и облагались налогами.

«Не переживай, Наташа, сейчас государство превыводит из тени самозанятых нянь и репетироров и потом озаботится доходами блогеров. Потом тебе в трудовой книжке напишут «Блогер», — резюмировал экс-депутат.

Фото с сайта kremlin.ru



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