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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Челябинская сотрудница муниципальной организации попалась на взятке размером почти в 2 млн рублей
07.06.2018 г. 15:22
В Челябинске возбудили уголовное дело по факту коррупции в отношении сотрудницы муниципальной организации.
По версии следствия, женщина получила взятку в сумме 1 млн 900 тыс. рублей от представителя коммерческой компании. За это в течение двух лет она занижала в документах объемы коммунальных ресурсов, которые потребляло предприятие.
По факту коррупции в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения и предъявят обвинение.
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