Челябинская сотрудница муниципальной организации попалась на взятке размером почти в 2 млн рублей

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту коррупции в отношении сотрудницы муниципальной организации.

По версии следствия, женщина получила взятку в сумме 1 млн 900 тыс. рублей от представителя коммерческой компании. За это в течение двух лет она занижала в документах объемы коммунальных ресурсов, которые потребляло предприятие.

По факту коррупции в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

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