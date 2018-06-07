Юмористка из Челябинска Наталья Краснова спросила Путина про профессию блогера

Скриншот с сайта youtube.com / Россия 24

Популярный челябинский блогер, бывшая участница КВН задала президенту вопрос на прямой линии.



Наталья Краснова спросила главу государства о профессии блогера.

— Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Наташа Краснова, я из Челябинска, мне 38 лет, я взрослый и адекватный, казалось бы, человек. Я кандидат наук, но сейчас работаю блогером. На данный момент в России это не профессия, «не счетово». Когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией?

— Вот вы сказали, вы уже взрослый человек, вам 38 лет, хотя вы, конечно, выглядите гораздо моложе, честно говоря, даже неожиданно, что вам 38 лет. Но вы сказали, что это должно стать когда-то профессией. Но мы же знаем, за счет чего живут блогеры. В том числе за счет рекламных денег, правда? И это у вас, судя по всему, хорошо получается. Так что признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов, видимо, приличных, если вы этим занимаетесь. Поэтому, если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве с точки зрения социального обеспечения на будущее, наверное, об этом тоже можно поговорить.

Владимир Путин добавил, что Наталья Краснова права. «Если блогер — это постоянная работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом», — отметил президент.

Прямая линия началась в четверг, 7 июня, в 12:00 по московскому времени. В этом году она проходит в 16-й раз.

Скриншот с сайта youtube.com / Россия 24

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