Дзюдоист из Катав-Ивановска, который устроил смертельное ДТП на Комарова, останется в СИЗО

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Виновнику массового ДТП в Тракторозаводском районе отказали в изменении меры пресечения.

Адвокаты виновника происшествия пытались обжаловать решение Центрального районного суда. Они добивались меры пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. Однако областной суд оставил решение в силе. 22-летний парень останется в СИЗО до 20 июля.

Спортсмен-дзюдоист из Катав-Ивановска 20 мая управлял BMW X6 в нетрезвом состоянии. На перекрестке улиц Комарова и Салютной он проехал на красный свет по встречной полосе и врезался в три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте.

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba





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