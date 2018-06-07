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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Дзюдоист из Катав-Ивановска, который устроил смертельное ДТП на Комарова, останется в СИЗО
07.06.2018 г. 15:18
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
Виновнику массового ДТП в Тракторозаводском районе отказали в изменении меры пресечения.
Адвокаты виновника происшествия пытались обжаловать решение Центрального районного суда. Они добивались меры пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. Однако областной суд оставил решение в силе. 22-летний парень останется в СИЗО до 20 июля.
Спортсмен-дзюдоист из Катав-Ивановска 20 мая управлял BMW X6 в нетрезвом состоянии. На перекрестке улиц Комарова и Салютной он проехал на красный свет по встречной полосе и врезался в три автомобиля. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте.
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba