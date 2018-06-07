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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Челябинская мэрия утвердила список дорог, на которых пройдет реконструкция
07.06.2018 г. 13:54
Фото с сайта pravmin74.ru
Перечень дорог, которые реконструируют или построят, утвердили в городской администрации.
В 2018 году пройдут работы на транспортном узле между Троицким и Уфимским трактами. Также отремонтируют улицу Воровского на участке от Сони Кривой до Салтыкова. Новые дороги проложат в микрорайонах Парковый и Парковый-2, в районе Копейского шоссе, а также в Чурилово. Кроме того, готовятся официальные торги по строительству еще шести улиц в Челябинске, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта pravmin74.ru
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