Челябинская мэрия утвердила список дорог, на которых пройдет реконструкция

Фото с сайта pravmin74.ru

Перечень дорог, которые реконструируют или построят, утвердили в городской администрации.

В 2018 году пройдут работы на транспортном узле между Троицким и Уфимским трактами. Также отремонтируют улицу Воровского на участке от Сони Кривой до Салтыкова. Новые дороги проложат в микрорайонах Парковый и Парковый-2, в районе Копейского шоссе, а также в Чурилово. Кроме того, готовятся официальные торги по строительству еще шести улиц в Челябинске, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта pravmin74.ru





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