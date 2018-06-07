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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Руководителя аппарата челябинской гордумы выпустили из СИЗО
07.06.2018 г. 13:19
Фото с сайта sledcom.ru
Областной суд изменил меру пресечения Юрию Чанову.
Это случилось после того, как адвокат обжаловал постановление Тракторозаводского районного суда о заключении под стражу. Руководителя аппарата городской думы поместили под домашний арест, который продлится до 15 июля.
Юрия Чанова обвиняют в получении взятки в размере 300 тыс. рублей от бывшего директора «Нового художественного театра» Виталия Богверадзе. Руководителя аппарата гордумы заключили под стражу 17 мая. Таким образом, в СИЗО он пробыл меньше месяца.
Фото с сайта sledcom.ru
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