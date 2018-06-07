Руководителя аппарата челябинской гордумы выпустили из СИЗО

Фото с сайта sledcom.ru

Областной суд изменил меру пресечения Юрию Чанову.

Это случилось после того, как адвокат обжаловал постановление Тракторозаводского районного суда о заключении под стражу. Руководителя аппарата городской думы поместили под домашний арест, который продлится до 15 июля.

Юрия Чанова обвиняют в получении взятки в размере 300 тыс. рублей от бывшего директора «Нового художественного театра» Виталия Богверадзе. Руководителя аппарата гордумы заключили под стражу 17 мая. Таким образом, в СИЗО он пробыл меньше месяца.

Фото с сайта sledcom.ru





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