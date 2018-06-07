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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
Челябинская область заняла второе место в рейтинге регионов с самыми низкими ценами на строящееся жилье
07.06.2018 г. 13:16
Аналитики ЦИАН составили топ-20 регионов с самыми дешевыми квартирами в строящихся домах.
В верхней строчке рейтинга оказался Краснодарский край. Там исследователи нашли самую дешевую квартиру в доме, который находится на стадии возведения. Речь идет о жилом комплексе «Светлый дом» в 40 километрах от Краснодара. Помещение площадью 15 квадратных метров продают за 431 тыс. 400 рублей.
Челябинская область на втором месте. Самая доступная новостройка здесь расположена в малоэтажном жилом комплексе «Премьера». Это студия площадью 16 квадратных метров. Она стоит 446 тыс. 850 рублей. Комплекс строится в 20 километрах от центра Челябинска.
На третьем месте Кабардино-Балкария. Там квартиру площадью 30 квадратных метров можно купить минимум за 600 тыс. рублей. Также в число регионов с самым доступным строящимся жильем вошли Томская, Омская и Ростовская области.
Фото с сайта minstroy74.ru
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