В Челябинской области поймали пожилого гастарбайтера, который устроил поджог и погром из-за невыплаченной зарплаты

Фото с сайта 74.мвд.рф

60-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в уничтожении имущества на сумму 7,5 млн рублей.

По данным следствия, в ноябре 2012 года мужчине не заплатил деньги его неофициальный работодатель. На почве мести в карьере близ села Муслюмово гастарбайтер сжег два самосвала, фургон, экскаватор и бульдозер, которые принадлежали фирме. В ту же ночь он сел в погрузчик и поехал в село Сычево — к придорожному кафе, хозяйка которого приходилась родственницей работодателю. Управляя погрузчиком, мужчина повредил само кафе, а также две бани, шиномонтажную мастерскую и трансформаторную будку. Общий размер причиненного ущерба составил 7,5 млн рублей.

Дебошира объявили в федеральный розыск. В феврале 2018 года его задержали. В настоящее время уголовное дело рассматривает Красноармейский районный суд. За уничтожение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото с сайта 74.мвд.рф





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