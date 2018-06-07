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08.06.2018 г. | 09:27Президент Путин озаботился вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям в регионахКак сегодня обстоят дела с этим в Челябинской области? И должно ли вообще государство, а через него и все налогоплательщики брать на себя заботу о создании особых условий для тех, кому захотелось иметь много детей?Гости эфира: Буторина Ирина
В Челябинской области поймали пожилого гастарбайтера, который устроил поджог и погром из-за невыплаченной зарплаты
07.06.2018 г. 13:01
60-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в уничтожении имущества на сумму 7,5 млн рублей.
По данным следствия, в ноябре 2012 года мужчине не заплатил деньги его неофициальный работодатель. На почве мести в карьере близ села Муслюмово гастарбайтер сжег два самосвала, фургон, экскаватор и бульдозер, которые принадлежали фирме. В ту же ночь он сел в погрузчик и поехал в село Сычево — к придорожному кафе, хозяйка которого приходилась родственницей работодателю. Управляя погрузчиком, мужчина повредил само кафе, а также две бани, шиномонтажную мастерскую и трансформаторную будку. Общий размер причиненного ущерба составил 7,5 млн рублей.
Дебошира объявили в федеральный розыск. В феврале 2018 года его задержали. В настоящее время уголовное дело рассматривает Красноармейский районный суд. За уничтожение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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